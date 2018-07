Karel en Yvonne zijn diamanten koppel 25 juli 2018

02u29 0

Karel Van Rompaey en Yvonne Gypen uit de Nieuwstraat in Keerbergen waren onlangs 60 jaar getrouwd. Karel (89) werd geboren in buurgemeente Schriek en was zijn hele loopbaan actief binnen de Keerbergse gemeenteschool Lozenhoek: eerst als onderwijzer, daarna als schoolhoofd. Daarna was hij nog 18 jaar politiek actief als schepen voor CVP.





Yvonne (84) is afkomstig uit Keerbergen en startte in dezelfde school de kleuterafdeling op. Ze stond er 37 jaar lang in de eerste kleuterklas. Er kwamen vijf kinderen, en ook zes kleinkinderen.





Karel was jarenlang voorzitter van voetbalclub NV Lozenhoek, en was actief binnen KWB en Landelijke Gilden. Yvonne organiseerde turnactiviteiten en was actief lid van KAV en KVLV.





(SPK)