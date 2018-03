Kampioenschap eierwerpen 30 maart 2018

Café De Planchee uit Keerbergen houdt op paasmaandag 2 april naar jaarlijkse gewoonte haar 'Keerbergs kampioenschap eierwerpen'. Teams van twee deelnemers proberen daarbij een ei over een zo groot mogelijk afstand ongeschonden naar elkaar toe te gooien. Aanvang om 15 uur. Supporters zijn welkom aan Café De Planchee, Putsebaan 25 in Keerbergen om de zevende editie van dit ludieke schouwspel bij te wonen. Inschrijvingen om deel te nemen kan nog aan 5 euro per duo (2 drankjes inclusief) via deplanchee@telenet.be. (SPK)