Jules en Maria vieren diamanten huwelijksverjaardag 06 juni 2018

Jules Van Camp en Maria Hendrickx uit de Haachtsebaan in Keerbergen vierden onlangs hun diamanten huwelijksverjaardag. Jules (83) is afkomstig uit Keerbergen en Maria (79) uit Rijmenam. Samen werkten ze eerst 14 jaar als markkramers. Met hun eigen zuivelkraam deden ze wekelijks tien markten aan, in onder meer Leuven, Mechelen en het Brusselse. Daarna hielden ze thuis tien jaar lang een dieet- en natuurvoedingswinkel open. Er kwamen drie kinderen, zes kleinkinderen en ook al twee achterkleinkinderen voor de jubilarissen. Jules staat nog graag als verkoper op rommelmarkten. Maria houdt ervan voor de jongste kleinkinderen te zorgen.











(SPK)