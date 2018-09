Jongeren spelen voetbal met deksel elektriciteitskast 07 september 2018

02u28 0

In de Leopold II Laan in Oostduinkerke werd de politie woensdagnacht om 00.45 uur opgeroepen omdat vijf jongeren voetbal speelde op straat met een afgebroken deksel van een elektriciteitskast. De vijf werden gecontroleerd en het bleek om twintigers te gaan uit Mechelen en Keerbergen. Een man uit Mechelen nam de verantwoordelijkheid op zich en ging mee naar het politiebureel voor een verklaring. Daar werd hij echter plots agressief waarna hij opgesloten werd in de doorgangscel. (JHM)