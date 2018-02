Jonge sportkampioenen 2017 gehuldigd 22 februari 2018

De gemeente Keerbergen heeft onlangs haar sportkampioenen van 2017 gehuldigd. Onder hen een honderdtal jongeren uit diverse disciplines die vorig jaar in hun sporttak provinciaal, gewestelijk of nationaal kampioen werden. Onder meer een groot aantal jonge sporters van Hockey Tigers, Turnclub Gympies en de U15 van voetbalclub KNV Lozenhoek.





Mochten een medaille in ontvangst nemen. Individuele titels waren er voor Lisa Vaelen, Cato Fleurackers, Bente Rotté, Sien Ghekiere en Katelijn Vansevenant (Gymnastiek), Joren Verhoeven (Paardrijden), Britt Baetens, Max Bonmarchhand, Ruben van Geenberghe en Arne Ceuppens (BMX). Tot Sportbelofte 2017 werd bekroond BMX-ter Britt Baetens van BMX Dennenteam Keerbergen.





(SPK)