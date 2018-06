Jef en Maria zijn 50 jaar getrouwd 06 juni 2018

Jef Duez en Maria Stroobants uit het Kraaiven in Keerbergen waren op 30 mei precies 50 jaar getrouwd. Jef (72) groeide op in het Limburgse Heusden-Zolder en werkte op de luchthaven van Zaventem voor de afdeling 'verloren bagage'.





Maria (71) is afkomstig uit Bonheiden en werkte bijna 30 jaar als winkelbediende in de Delhaize van Keerbergen. De jubilarissen hebben een zoon en twee kleinzonen. Jef is hobbymatig nog actief als houtbewerker en -draaier. Maria is lid van KVLV. Het koppel reist ook nog graag.











(SPK)