Inzittende crash Grensstraat niet meer in levensgevaar ADPW

19 januari 2019

21u36 0

De inzittende die bij de crash in de Grensstraat in Keerbergen levensgevaarlijk gewond raakte, is niet meer in levensgevaar. Dat heeft de lokale politie laten weten. De Ford raakte van de weg af en kwam in aanrijding met een muur ter hoogte van een woning. In de auto zaten drie mannen waarvan er een gekneld raakte in het voertuig. Hij moest bevrijd worden. Twee van de inzittenden werden gewond overgebracht naar het Imelda-ziekenhuis in Bonheiden. De bestuurder van de auto, een 31-jarige man uit Putte, legde een positieve ademtest af.