Inwoners worden bevraagd over veiligheidsthema's 09 maart 2018

02u28 0 Keerbergen Heel wat inwoners van Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen zullen de komende weken een vragenlijst voor de nieuwe veiligheidsmonitor in de bus krijgen. De resultaten van de bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's zullen gebruikt worden als insteek voor de nieuwe beleidsplannen voor de lokale politie en de lokale besturen.

Welke problemen ervaar je in jouw onmiddellijke woonomgeving? Werd je recent slachtoffer van een misdrijf? Hoe ervaar je de werking van de politie, en ben je op de hoogte van het lokale preventieaanbod? Deze en soortgelijke vragen maken onderdeel uit van de grootschalige enquête die wordt georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in samenwerking met de politie en de lokale besturen.





Vanaf midden maart zal de vragenlijst naar heel wat inwoverstuurd worden. Deelnemen kan zowel via een papieren versie, die gratis kan worden teruggestuurd, als via de digitale weg. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt.





De resultaten van de nieuwe veiligheidsmonitor worden begin 2019 verwacht. (SPK)