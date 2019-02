Internaat sluit de deuren KAR

24 februari 2019

17u04 0 Keerbergen Het internaat op de campus van KA Keerbergen sluit eind dit schooljaar de deuren. Het kostenplaatje en het dalende aantal internen - nog maar 53 - liggen aan de oorzaak van de sluiting.

Het aantal leerlingen dat kiest om tijdens de week op internaat te verblijven daalt in heel Vlaanderen. Op het hoogtepunt in de jaren 80 waren er nog meer dan 150 op de campus van KA Keerbergen. Bij het begin van dit jaar telden ze er nog 53 internen. Zij werden vorige week persoonlijk op de hoogte gebracht. Omdat het aantal onder de 63 daalt, een quotum van de overheid, moet het internaat ook met een voltijdse opvoeder minder doen. “Dat betekent in een klap 25 procent minder omkadering. Hierdoor kunnen we de praktische organisatie van het internaat niet invullen volgens de standaard en de pedagogische kwaliteit waar we zelf voor willen staan. De berekening van de overheid naar de omkadering is al tientallen jaren niet meer aangepast”, verklaart directeur Kurt Hofman. Die verwijt de overheid verder dat internaten structureel ondergefinancierd worden. “De aangerekende dagprijs dekt eigenlijk juist de kost van de maaltijden. De begrotingen van de scholen op de campus leiden hier al lang onder. We zijn op het punt gekomen dat dit niet langer dragelijk is voor de scholen.” Daarnaast speelt ook nog het onderwijskundige aspect mee. “Wat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven. Vorig schooljaar moest onze middenschool het eerste jaar volzet verklaren. Onze basisschool werkt nu al met een 4-klassenstructuur vanaf het vierde leerjaar en is volzet in de kleuterschool. Als al deze leerlingen de volgende schooljaren doorstromen naar het Atheneum, hebben we hier niet genoeg ruimte voor. Volgend schooljaar start in de middenschool het eerste jaar van de onderwijshervorming, welke eveneens de nodige investeringen vergt.”

Klaslokalen

De gebouwen van het internaat krijgen een tweede leven als klaslokaal. Zo wil de school niet alleen de stijging van het aantal leerlingen in de basisschool en de middenschool opvangen, maar ook het studieaanbod verfijnen. “Ons hoofdaanbod is steeds ASO geweest en dat zal ook zo blijven. Aan dit aanbod verandert er niets, behalve dan het verdwijnen van de studierichting Economie – Wetenschappen in de derde graad vanaf schooljaar 2023. Het is dus onze bedoeling om ons heel ruime ASO-aanbod aan te vullen met specifieke, doorstroomgerichte abstracte technische richtingen”, maakt de directeur zich sterk.

De keuken in de school blijft wel open, net als de voor- en naschoolse opvang van de basisschool. “We wensen onze beheerder, Johan Andries, de opvoeders en het keukenpersoneel van harte te bedanken voor hun fantastische inzet en zorg voor onze internen de voorbije jaren”, besluit de directeur.