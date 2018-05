Infosessie groepsaankoop zonnepanelen 31 mei 2018

In het kader van de provinciale campagne 'Energieke daken' organiseert de provincie Vlaams-Brabant een groepsaankoop van fotovoltai¿sche zonnepanelen, dak-, zoldervloer- en muurisolatie, hoogrendementsglas en isolerende ramen.





Op dinsdag 5 juni wordt er tijdens een infosessie in Keerbergen toelichting gegeven over zonnepanelen. De aanwezigen krijgen er info over de campagne, de aanpak, mogelijke premies en leningen en kunnen er ook terecht voor persoonlijk advies van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen. Tijdens de infosessie kan men ook kennismaken met de voor de Leuvense regio geselecteerde aannemers en installateurs. De infosessie vindt plaats in het gemeentehuis aan het Gemeenteplein en vangt aan om 20 uur. Deelname is gratis. Meer info: www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop. (SPK)