Infoavond Ruimtelijke Ordening 13 juni 2018

De gemeente Keerbergen en de provincie houden op donderdag 28 juni samen een infoavond over de toekomstige, provinciale visie op de ruimtelijke ordening.





Daarop zal het provinciaal beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant aan de hand van een reizende tentoonstelling worden toegelicht. Er zal onder meer worden uitgelegd hoe de provincie op lange termijn met maatschappelijke uitdagingen als mobiliteit, energie en wonen wil omgaan. De infoavond vindt plaats in Gemeenschapscentrum Den Bussel, Haachtsebaan 54, en vangt aan om 20 uur.





De toegang is gratis. (SPK)