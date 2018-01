Infoavond 'Lopen voor beginners' 24 januari 2018

Joggingclub Keerbergen start kortelings met een nieuwe lessenreeks 'Lopen voor beginners'. Al wie de intentie heeft om vijf kilometer ononderbroken te kunnen joggen, is welkom op de informatieavond daarover die de club vanavond houdt. De professionele begeleiders leggen de aanpak uit, en geven tips over schoeisel en kledij. Ook een diëtist en cardioloog geven toelichting. De infoavond vindt vanavond vanaf 20 uur plaats in GC Den Bussel, Haachtsebaan 54 in Keerbergen. De toegang is gratis. Na de uiteenzetting is er de mogelijkheid om in te schrijven voor de lessenreeks die 15 euro kost en start op dinsdag 6 maart.





Meer info: www.joggingclubkeerbergen.be. (SPK)