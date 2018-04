Infoavond 'Het nieuwe Erfrecht' 25 april 2018

De Sociale Raad en de gemeente Keerbergen houden op donderdag 26 april de infoavond 'Het nieuwe Erfrecht'.





De notarissen van het notariaat Van Campenhout geven die avond tijdens een lezing tekst en uitleg over het vernieuwde erfrecht. Wat doe je best wanneer? Wat kan/mag je allemaal doen met je nalatenschap? Wat met giften en erfovereenkomsten? Er is ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De infoavond vindt plaats in GC Den Bussel, Haachtsebaan 54, en vangt aan om 20 uur.





Deelname is gratis, maar inschrijven is wel noodzakelijk. Dat kan via info@gcdenbussel.be en 015/50.90.61. (SPK)