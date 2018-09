Incident tijdens Schuimparty 03 september 2018

De Schuimparty van Chiro Keerbergen was afgelopen vrijdag het toneel voor een gewelddadig incident. Aan de toiletten werd omstreeks 1.45 uur een jonge bezoeker aangevallen door twee andere jongeren. Een derde opende met geweld zijn mond en diende het slachtoffer een poederachtige substantie toe, gevolgd door een onbekende vloeistof. Toen het slachtoffer nadien in het huis van zijn vriend onwel werd, moest er dringende medische bijstand worden geleverd. Het slachtoffer werd door een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis waar de jongen uit Herent de nacht moest doorbrengen. De ouders van de tiener dienden klacht in tegen onbekenden bij de politie van Leuven en hopen dat getuigen van het incident zich snel zullen melden. (BMK)