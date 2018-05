Inbrakenplaag zet zich verder 26 mei 2018

02u53 0 Keerbergen Eerder deze week werden er in Keerbergen al zeven inbraken op een nacht vastgesteld. Eind vorige week waren dit er zelfs acht in één nacht in Haacht. Ondertussen was het weer prijs.

In de Valkeniersdreef in Keerbergen werden tijdens de nacht van woensdag op donderdag opnieuw twee inbraken vastgesteld. De dieven konden een gat boren in het raamkozijn ter hoogte van de raamkruk. Zo werd het raam geopend. Het gelijkvloers werd doorzocht en de dieven gingen aan de haal met geld, een laptop en juwelen. De politie was op een van de twee plaatsen kort na de feiten ter plaatse en richtte nog een speuractie in maar kon geen verdachte(n) meer aantreffen. Ook in de Zandstaat in Keerbergen werd in dezelfde nacht en op dezelfde wijze ingebroken. Daar werden enkele horloges en juwelen gestolen.





In de Dijkstraat in Haacht werd dezelfde modus operandi gebruikt op een raam aan de zijkant van de woning. De inhoud van een handtas werd daar meegenomen. Ook in de Deugnietstraat in Haacht stelden de bewoners een inbraak vast. Het nadeel daar: geld. In de St. Adriaanstraat in Haacht werd diezelfde nacht de middenconsole uit een op een oprit geparkeerde BMW gedemonteerd en gestolen.





De daders sloegen een raam in om zo het voertuig te kunnen betreden. In dezelfde straat werd er ook een laptop en geld uit een handtas uit een geparkeerde Audi gestolen. De politie kon hier geen inbraaksporen vaststellen. "Gelet op de reeks van diefstallen zet onze politiedienst extra ploegen in. Dit zowel in burger als uniform, om zo de dader(s) op te sporen en inbraken te voorkomen. Het vermoeden gaat uit naar rondtrekkende dadersbende(n). Wij vragen nogmaals om elke verdachte handeling te melden via het nummer 101. Dit kan zowel een voertuig, een persoon of een fietser zijn. Beter een melding te veel dan te weinig. Mensen die preventieadvies willen kunnen altijd onze diensten contacteren op het nr 015/50.91.20", klinkt het bij de lokale politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen). (ADPW)