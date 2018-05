Inbraakpoging in Kasteeldreef 09 mei 2018

In de Kasteeldreef in Keerbergen werd in de nacht van zondag op maandag geprobeerd om in te breken in een woning.





De dader trachtte in te breken via een raam aan de achterzijde van de woning. Vermoedelijk werd deze opgeschrikt want woning werd niet betreden. Buiten de schade aan het raam was er geen nadeel. (ADPW)