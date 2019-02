Inbraak op Mechelsebaan ADPW

26 februari 2019

17u25 0

De bewoners van een huis op de Mechelsebaan in Keerbergen stelden dit weekend vast dat er bij hen werd ingebroken. Dat gebeurde vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag. De dieven konden zich toegang tot de woning verschaffen via het schuifraam van de veranda. Het slot werd geforceerd. Het precieze nadeel was nog niet gekend.