Inbraak in Konijnenweg 20 februari 2018

02u25 0

In de Konijnenweg in Keerbergen heeft een woning ongewenst bezoek gekregen. De daders maakten gebruik van de lange afwezigheid van de bewoner om binnen te breken via het toiletraam. Ze lieten het huis achter in wanorde. Wat ze mogelijk meenamen, is niet meteen duidelijk. (ADPW)