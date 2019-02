Homejacking bij zestiger blijft onopgelost KAR

13 februari 2019

11u15 0 Keerbergen Bijna zes jaar na een gewelddadige homejacking in de Mechelsestraat in Keerbergen zijn de twee daders nog altijd niet gevonden. Een Brusselaar werd veroordeeld tot een jaar cel en 1.200 euro boete omdat hij met een bankkaart, die destijds gestolen werd, geld probeerde af te halen in Laken.

Het slachtoffer van de overval, een zestiger, is ondertussen een natuurlijke dood gestorven. De man werd op 9 juli 2012 thuis overvallen. Hij kwam die dag omstreeks 18.30 uur thuis na een etentje bij zijn moeder. De zestiger stapte zijn huis langs achter binnen toen er twee Frans sprekenden mannen opdaagden. Ze hadden een wapen en telescopische matrak bij zich. De bewoner kreeg meppen en liep een hoofdwonde op. Hij werd in zijn garage gekneveld. Ze namen zijn portefeuille en smeten zijn gsm stuk. Met de bankkaarten en de codes trok een van de daders naar een bank in Keerbergen. Ondertussen mocht het slachtoffer een sigaret roken en een colaatje drinken. Omdat hij de verkeerde code van de kredietkaart gaf, stond de overvaller snel terug in de Mechelsestraat. Het slachtoffer gaf de juiste code waarop de daders vertrokken met zijn Opel Astra. Die werd de dag erna uitgebrand teruggevonden in Jette. In totaal werd 950 euro afgehaald en namen ze 230 euro mee. In Laken werd nog een poging gedaan maar die bankkaart werd ingeslikt. DNA-sporen op die kaart zouden later naar Brusselaar Ali E.H. leiden. Maar volgens de rechter was er onvoldoende bewijs om hem ook te linken aan de homejacking. E.H. kreeg een jaar cel omdat hij met de gestolen kaart geld probeerde af te halen. De boete van 1.200 euro is effectief.