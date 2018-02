Het is druk bij voetbalclub SC Keerbergen 22 februari 2018

Voetbalclub KSC Keerbergen ontving onlangs 400 voetbalfans voor zijn exhibitiewedstrijd van plaatselijke jeugd en daarna de wedstrijd in de provinciale reeksen tegen rivaal NV Keerbergen. Ze zijn bezig met de opstart van een vrouwelijke ploeg en over enkele weken vindt op zaterdag 3 maart hun eerste pastadag plaats in hun kantine op de Raambeekweg. Daarna staan nog hun jeugdtoernooi (weekend van 5 en 6 mei) en de penalty cup (zaterdag 12 mei) op het programma. Voor dit laatste originele event kan je inschrijven via het mailadres teampenalty.cup.ksck@gmail.com.





(SVDL)