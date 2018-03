Heropening museum De Botermolen 31 maart 2018

Het heemkundig openluchtmuseum De Botermolen in Keerbergen heropent na de winter naar jaarlijkse gewoonte op paaszondag. Voortaan zijn bezoekers weer elke zondagnamiddag welkom voor een gratis begeleid bezoek op het domein langs de Haachtsebaan 85a. In de gelagzaal kan men terecht voor voor een hapje en een drankje. De Botermolen is tot en met de laatste zondag van september elke zondagnamiddag doorlopend toegankelijk van 14 tot 19 uur. Meer info: http://www.debotermolen.be/wordpress/. (SPK)