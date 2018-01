Heimolen erkend als ZEN-erfgoed 02u32 0 Foto Sven Ponsaerts De Keerbergse Heimolen is momenteel al in restauratie. Keerbergen De Keerbergse Heimolen is voortaan ZEN-erfgoed. Het Agentschap Onroerend Erfgoed keurde het beheersplan voor de oude Keerbergse graanmolen goed, wat hem meteen ook tot 'Erfgoed Zonder Economisch Nut' (ZEN) maakt.

"Deze definitieve goedkeuring is tweemaal goed nieuws", weet burgemeester Dominick Vansevenant (N-VA), eveneens bevoegd voor het gemeentelijk patrimonium. "Het goedgekeurde beheersplan heeft tot doel het maalvaardig behoud van onze historische molen te verzekeren. Bovendien kan de gemeente voortaan gedurende de 20-jarige geldigheidsduur ervan jaarlijks tot 25.000 euro aan erfgoedpremies aanvragen."





Maalvaardig

Momenteel staat de bijna 300 jaar oude Heimolen al in de steigers voor dringende renovatie van de voet en het gebinte. Volgende stappen zijn de vernieuwing van de trap, het balkon en de wieken. Later volgt dan ook nog de eigenlijke molenuitrusting. "Bedoeling is altijd geweest om de Heimolen meer dan alleen maar cosmetisch te renoveren. We willen er immers een echte maalvaardige molen van maken die bestand is tegen de tand des tijd", aldus nog Vansevenant. De gemeente had voor de restauratie al een eigen bedrag van 140.000 euro voorzien. Samen met de nu verworven subsidies zou dit normaal moeten volstaan. (SPK)