Heidegebieden gesloten wegens brandgevaar 03 juli 2018

Omwille van reëel brandgevaar sluit de gemeente Keerbergen haar natuurgebieden Pommelsven en Kruisheide. Door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen is het risico op brandgevaar in de heidegebieden zeer groot. De droge wind zorgt ervoor dat de vegetatie, die nu al zeer droog is, nog verder uitdroogt. Om veiligheidsredenen werden de toegangen tot de natuurgebieden afgesloten voor alle wandelaars en fietsers. Het natuurgebied Kruisheide was vorige week al gesloten als repressiemaatregel tegen het aanhoudende fenomeen van loslopende honden. (SPK)