Heel wat bestuurders betrapt op overdreven snelheid

17 december 2018

Politiezone BHK hield maandagvoormiddag snelheidscontroles op drie locaties. In totaal werden 11,5 procent van de gecontroleerde auto’s geflitst. In de A. Cleynhenslaan in Keerbergen werden op de tijdelijke omleidingsweg 53 inbreuken op 316 auto’s vastgesteld. In de Burggraaf Terlindenlaan in Schiplaken werden 81 inbreuken op 387 genoteerd, terwijl op de Keerbergsesteenweg in Haacht er 51 inbreuken op 882 auto’s waren.