Haafkoopdag Landelijke Gilde 20 februari 2018

De Landelijke Gilde van Keerbergen houdt op zondag 4 maart haar jaarlijkse Haafkoopdag. De te koop gestelde tweedehandsgoederen zijn van 10 tot 13 uur te bekijken in Zaal Berk & Brem.





De verkoop per opbod zelf begint om 14 uur. Wie zelf wat dan ook te koop wil aanbieden (elektrische toestellen moeten wel nog functioneren), kan zijn spullen op zaterdag 3 maart na telefonische vooraanmelding (015/51.81.30) in de parochiezaal langs de Sint-Michielsstraat binnenbrengen. 20 procent van de verkoopprijs gaat naar de werking van Landelijke Gilde Keerbergen. (SPK)