Gunther Neefs komt met zijn Route 66 zaalshow naar GC Den Bussel Stefan Van de Weyer

21 december 2018

11u11 0 Keerbergen Charmezanger Gunther Neefs komt met DJ Guy De Pré op zaterdag 12 januari met hun Route 66 zaalshow naar GC Den Bussel op de Haachtsebaan in Keerbergen. Voetbalclub KNV Lozenhoek Keerbergen staat in voor de organisatie.

Route 66 is de befaamde autoweg van een kleine vierduizend kilometer tussen Chicago en Los Angeles. Gunther Neefs droomt er al lang van het traject te verkennen, ook muzikaal natuurlijk. Radioman Guy De Pré zal hem daarbij op de goede weg helpen. “Ik wil een vinylplaat rond Roots 66 uitbrengen en een dvd van onze reis. Die krijgt ook een neerslag in onze theatershow”, wist Gunther Neefs.

De deuren gaan die avond open om 19.30 uur, de show begint een half uurtje later. Reserveren kan via events@lozenhoekkeerbergen.be of 0478 818 747. Kaarten in voorverkoop kosten 28 euro, aan de kassa zelf betaal je die avond 32 euro inkom.