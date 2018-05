Gratis huifkartochten met Brabantse trekpaarden 25 mei 2018

02u30 0 Keerbergen Altijd al eens een ritje willen maken in een huifkar, getrokken door echte, robuuste Brabantse trekpaarden? Dit weekeinde biedt de provincie met het evenement 'Op de kar in Vlaams-Brabant' op verschillende locaties die gelegenheid.

"'Op de kar' kadert in het Europese project 'Brabants Trekpaard, samen erfgoed een toekomst geven'. Na het wegvallen van de landbouwfunctie van het trekpaard zoeken we naar nieuwe bestemmingen om dit erfgoed op lange termijn in stand te houden", legt gedeputeerde Monique Swinnen uit. Zondag kan men tijdens de 'Dag van de Aardbei' aan de Engelenburcht in Tildonk (Haacht) eerst snuisteren op de streekmarkt en vervolgens op de kar stappen voor een bezoek aan microbrouwerij Hof ten Dormaal en de lokale boerderij Porky Farm. Hof ten Dormaal en Den Brabander verzorgen de huifkartochten tussen 13 en 18 uur. In het Keerbergse heemmuseum 'De Botermolen' zullen van 15 tot 17 uur enkele antieke karren achter trekpaarden worden gespannen. Dit belooft een indrukwekkende stoet te worden met unieke karren, sterke Brabanders en gepassioneerde menners uit de buurt. De huifkarrentochten kaderen in de 'Week van de Korte Keten' en worden gratis aangeboden. De provincie bekijkt ook of trekpaarden kunnen ingezet worden in de sociale zorg en bij openbare diensten, zoals de afvalophaling of groenbeheer. (SPK)