Goud voor Marcel en Josée

Marcel Vermeylen en Josée Van Looy uit de Nieuwstraat in Keerbergen waren op 6 april precies 50 jaar getrouwd.





Marcel (73), die uit Keerbergen afkomstig is, was altijd beroepsmilitair op de luchtmachtbasis van Beauvechain, waar hij als technisch bediende werkzaam was. Josée (70) groeide op in het Kempense Vorselaar en werkte een tiental jaar bij Drukkerij Artoos in Kampenhout. Daarna zorgde ze voor het huishouden. Het koppel kreeg een dochter. Nu is Marcel nog een fervent tuinier. Hij houdt en kweekt in zijn volière ook parkieten.





