Goud voor Herman en Thérèse 15 februari 2018

Herman Verstraeten en Thérèse Wauters uit de Zandstraat waren op 3 februari precies 50 jaar getrouwd. Herman (81) is afkomstig uit Rijmenam en werkte zijn hele loopbaan als industrieel ingenieur voor het Ministerie van Openbare Werken in Antwerpen en Brussel. Trees (81) groeide eveneens op in Rijmenam, en was leerkracht Huishoudkunde bij de ursulinen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Later gaf ze dezelfde lessen voor de Boerinnenjeugdbond (BJB). Er kwamen drie kinderen, en ook zes kleinkinderen. Herman was 50 jaar secretaris van de Rijmenamse heemkundige kring 't Hoefijzer. Nu is hij er nog bestuurslid. Trees was 42 jaar lang voorzitter van KVLV Keerbergen. Nu is ze er eveneens nog bestuurslid.





(SPK)