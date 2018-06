Goud voor Fredy Van Gestel en Susanna Nipal 05 juni 2018

02u35 0

Fredy Van Gestel en Susanna Nipal uit de Grotstraat in Keerbergen waren op 25 mei precies 50 jaar getrouwd. Fredy (78) is afkomstig uit Keerbergen en werkte zo'n 15 jaar voor Meubelmakerij Meurop, was metaalbewerker bij Kachelfabriek Reno in Machelen, en stookte alcohol bij Geens in Aarschot. Susanna (73) groeide op in Tremelo en zorgde voor het huishouden en hun vier kinderen. Er kwamen ook negen kleinkinderen. Fredy is al 26 jaarbestuurslid bij KWB, en zit ook in het bestuur van het Damiaanactiecomité Tremelo. Susanna was lang vrijwilliger bij het Rode Kruis, breidt nu nog graag, en is ook actief bij KWB.





(SPK)