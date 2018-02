Goud voor Frans Verhoeven en Maria De Weerdt 02 februari 2018

Frans Verhoeven en Maria De Weerdt uit de Putsebaan in Keerbergen waren op 20 januari precies 50 jaar getrouwd. Frans (77) is afkomstig uit Putte en was eerst acht jaar lang beroepsmilitair. Daarna werkte hij nog 25 jaar bij Belgavia Catering op de luchthaven van Zaventem. Maria (73) groeide op in Keerbergen en zorgde altijd voor het huishouden en hun vier kinderen. Er kwamen ook elf kleinkinderen, en al een achterkleinkind voor de jubilarissen. Frans is als voetballiefhebber een supporter van KSC Keerbergen. Maria is al zo'n 40 jaar bestuurslid bij KVLV, is nog actief in de parochiewerking en doet het beheer van de parochiezaal Berk & Brem.





(SPK)