Gemeentelijke zwerfvuilactie 17 februari 2018

De gemeente Keerbergen houdt op zondagnamiddag 4 maart een grote zwerfvuilactie. Ze nodigt alle Keerbergenaren uit van 14 tot 16 uur mee de handen uit de mouwen te steken om de gemeente opnieuw zwerfvuilvrij te maken.





Handschoenen, grijpstokken, zakken en emmers worden door de Milieudienst ter beschikking gesteld. Na de opruimingsactie is er nog een slotmoment met een versnapering voor alle helpers.





Wie als vrijwilliger (individueel of in groep) wil deelnemen, meldt dit via dienstcommunicatie@keerbergen.be. (SPK)