Gemeente zoekt reuzenkerstboom

15 november 2018

Keerbergen De gemeente Keerbergen is nog op zoek naar een geschikte kerstboom om tijdens de eindejaarsperiode op het Gemeenteplein te plaatsen.

De groene gemeente had hiervoor een mooie, grote spar met een lengte tussen de 12 en de 14 meter in gedachte. Wie over een dergelijk reuzenexemplaar beschikt en dit ook nog eens graag aan de gemeente wil schenken, mag zich melden. De gemeente zorgt zelf voor het afzagen van de boom en het transport ervan naar het Gemeenteplein. “Drie jaar geleden hebben we dezelfde oproep gedaan en met succes”, vertelt Karin Verlinden van de communicatiedienst. “We hebben toen een heleboel adresjes gekregen maar ondertussen zijn we door onze voorraad. Vandaar deze oproep.” Voorwaarde is wel dat de spar zich op een met een vrachtwagen bereikbare plaats bevindt. De Keerbergse Technische Dienst is bereikbaar via 015/50 90 41 en technischedienst@keerbergen.be.