Gemeente waarschuwt: ook brandgevaar voor wandelwegen en bermen 06 juli 2018

Nadat de gemeente Keerbergen eerder deze week al haar natuurgebieden Pommelsven en Kruisheide sloot omwille van het brandgevaar, roept ze nu ook op tot extra voorzichtigheid aan wandelwegen en bermen. "Tal van wandelwegen met kurkdroge bermen kreunen onder de hitte en droogte. De droge wind zorgt ervoor dat de vegetatie, die nu al zeer droog is, nog verder uitdroogt. Daardoor is het risico op brandgevaar zeer hoog", aldus de gemeente. Het afsluiten van alle wandelwegen is echter praktisch moeilijk haalbaar. De gemeente plaatst daarom waarschuwingsbordjes langs de betreffende paden. (SPK)