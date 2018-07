Geen vuurwerk tijdens Molenfeesten 27 juli 2018

02u25 0

Er komt geen vuurwerk aan het slot van de Molenfeesten, dit weekend in Keerbergen. Het twee dagen durende gratis dorpsfeest wordt normaal gezien afgesloten met vuurwerk op zondagavond. Omwille van de aanhoudende droogte gaat dat dit jaar niet door. "Het risico op brand is momenteel gewoon veel te groot en de brandweer gaf ons - begrijpelijk- een negatief advies," verduidelijkt burgemeester Dominick Vansevenant (N-VA). "Maar laat het uitblijven van het vuurwerk de pret zeker niet bederven. Met De Romeo's als afsluiter op zondag, verwacht ik dat de Molenfeesten sowieso worden afgesloten met een feestje." De Molenfeesten openen zaterdag om 16 uur. Het volledige programma is te vinden op www.keerbergen.be. (SPK)