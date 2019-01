Geen koers meer in Keerbergen Stefan Van de Weyer

26 januari 2019

20u14 0 Keerbergen Voorlopig ziet het er niet naar uit dat er komend jaar in Keerbergen gekoerst zal worden. Twee jaar geleden organiseerde Hand in Hand Keerbergen voor de twintigste keer zijn koersen voor elites zonder contract en beloften. Dat waren de avondwedstrijden met start en aankomst aan de fietsenmaker op de Putsebaan en die in het centrum op de Haachtsebaan. Wielerclub Hand in Hand Keerbergen staakte echter zijn activiteiten.

In de zomer van 2017 was er geen vuiltje aan de lucht. Hand in Hand Keerbergen organiseerde de twintigste editie van zijn koersen voor de toenmalige Wielerbond Vlaanderen. “Dat was een leuke zomer, daarna ben ik gestopt als voorzitter, ik was dat al sinds 2005. We zijn in goede verstandhouding uit elkaar gegaan, maar ik had er geen tijd meer voor. Ik heb immers het secretariaat van de Vlaamse Wielrijders Vereniging op me genomen, daar kruipt veel tijd in. De wedstrijd kon in 2018 niet plaats vinden door de wegenwerken in Keerbergen, die zijn trouwens nog altijd niet achter de rug”, aldus voormalig voorzitter Alfons Cammaerts uit Putte die druk in de weer is voor zijn nevenbond. Samen met ondermeer speaker op de wedstrijden in Keerbergen, Johnny De Weerdt, leidt hij deze in goede banen. Op hun kalender staan voorlopig evenmin wedstrijden in Keerbergen.

In het clublokaal van Hand in Hand Keerbergen, café ’t Moleken op de Haachtsebaan werd bevestigd dat koersen in Keerbergen voorlopig tot het verleden behoren. “We hebben de club op non-actief gezet. Misschien zal er in de verre toekomst opnieuw gekoerst worden”, klonk het.

In 2008 legde wielerclub Keerbergen Herbloeit ook al de werkzaamheden neer.

