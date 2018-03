Garry Hagger op tweede'Mini Schlagerfestival' 16 maart 2018

In Keerbergen vindt op zaterdag 17 maart de tweede editie van het 'Mini Schlagerfestival' ten voordele van Huize De Veuster plaats. Hoofdact is Garry Hagger. Voorts op de affiche Hanny-D, Jacco Ricardo en dj Rudi Van Erps. Het 'Mini Schlagerfestival', een organisatie van de vzw Broen in samenwerking met Café 't Spieke, vindt plaats in Zaal Berk en Brem langs de Oudstrijderslaan in Keerbergen.





Aanvang om 20 uur. De toegang bedraagt 15 euro. Kaarten in voorverkoop zijn te koop aan 13 euro in Café 't Spieke in Keerbergen en via sauvage_albert@hotmail.com. De opbrengst van de avond gaat integraal naar de Tremelose voorziening voor volwassenen met een mentale en/of meervoudige beperking of gedragsstoornissen. (SPK)