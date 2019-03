Foot Festival voor meisjes op de Lozenhoek Stefan Van de Weyer

25 maart 2019

15u58 0

Ben je tussen vijf en zestien jaar en is voetbal je passie? Dan moet je op woensdag 3 april zeker een kijkje komen nemen op de Lupinenweg 7 in Keerbergen. Dan vindt er namelijk een Foot Festival voor meisjes plaats op de terreinen van derdeprovincialer NV Lozenhoek Keerbergen.

“Wil je het voetbal al spelend ontdekken of je voetbalkunsten laten zien? Onze meisjes tussen de U6 en de U17 kunnen die dag tussen 14 en 16 uur in een supercoole sfeer deel nemen aan technische circuits, een penaltyshoot, ludieke spelletjes en wedstrijdjes tussen meisjes. Aarzel dus geen seconde ...”, klonk het bij bestuurslid van NV Keerbergen, Luc Van Oosterwyck. NV Keerbergen organiseert deze dag samen met SV Grasheide. Inschrijven kan via www.voetbalvlaanderen.be