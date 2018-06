Figuranten gezocht 14 juni 2018

De Toeristische dienst van Keerbergen is op zoek naar figuranten die willen meewerken aan de opnames van een toeristisch promofilmpje over de gemeente. Daarbij zal er onder meer gefietst, gewandeld en geproefd worden - troeven die Keerbergen graag in de kijker wil zetten. Wie graag figureert en zich op donderdag 21 juni in de voor- of namiddag enkele uren vrij kan maken, meldt zich via toerisme@keerbergen.be of 015/50.90.61. (SPK)