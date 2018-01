Fietser naar ziekenhuis na valpartij 27 januari 2018

03u11

Een 73-jarige fietser uit Keerbergen heeft woensdag een zware smak gemaakt in de Kempenlaan. Hij liep hierbij heel wat kneuzingen op in het gezicht. Hij werd overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden.





Volgens de lokale politie waren er geen andere personen betrokken bij het ongeval. (ADPW)