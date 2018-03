Fanfare houdt 'Foute Party' 24 maart 2018

Koninklijke Fanfare De Eendracht uit Keerbergen houdt vanavond de 'Foute Party'. Vanaf 19.30 uur geeft de fanfare eerst een 'fout concert', en om 21 uur start dan de eigenlijke fuif met 'foute muziek' van dj Rumsky. De 'Foute Party' vindt plaats in Zaal Berk en Brem, Sint-Michielsstraat 20 in Keerbergen. De toegang is gratis. (SPK)