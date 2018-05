Familiedag 75 jaar KWB Keerbergen 01 juni 2018

KWB Keerbergen bestaat 75 jaar, en dat wordt zaterdag uitgebreid gevierd. Niet alleen de leden, maar iedereen is welkom aan de KLJ lokalen langs de Putsebaan, waar een hele dag lang allerlei activiteiten voor het hele gezin plaatsvinden. Fietsers en wandelaars vertrekken tussen 9 en 14.30 uur voor een bewegwijzerde fietstocht van 20 of 40 kilometer, of een wandeling van 6, 10 of 16 kilometer.





Deelnameprijs: 1,5 euro. Er zijn ook doorlopend gratis workshops Crea uiltjes, Cupcakes versieren, Knutselen met klei en Schminken. Voor de kinderen is er en een gratis kindernamiddag met alle mogelijke spelen en animatie.





Om 9.30, 10.30 en 11.30 uur zijn er gratis theatervoorstellingen van Theater Hutsepot (+ 3 jaar). Theater Circolito: (+ 6 jaar) start om 13 en 14.45 uur een initiatie circustechnieken, en om 14 uur de voorstelling Cent per Cent. Afgesloten wordt met vanaf 17.30 uur een barbecue. Meer info: www.kwbkeerbergen.be. (SPK)