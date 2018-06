Extra middelen tegen inbrakenplaag GEMEENTES KRIJGEN STEUN UIT ANDERE POLITIEZONES EN VAN FEDERALE POLITIE KIM AERTS

02u32 0 Keerbergen Om de recente inbrakenplaag in de PZ BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) in te dijken, krijgen de drie gemeentes steun uit andere politiezones. Ook de cavalerie van de federale politie houdt een oogje in het zeil. De teller van de afgelopen maand staat op 47 inbraken of pogingen tot inbraak.

Afgelopen weekend werd er ingebroken in Boortmeerbeek en Keerbergen maar die inbraken zouden niet gelinkt worden aan de recente inbrakenplaag. "Het ging hier om een totaal andere modus operandi", zegt korpschef Wim D'haese die extra manschappen inschakelde. "We proberen per 24 uur zelf op zijn minst voor een extra patrouille te zorgen. Daarbij krijgen we nu steun van het gerechtelijke arrondissement Leuven en het voorbije weekend hadden we een extra interventieploeg van het reserverkorps van de federale politie. Daarbij maken we ook gebruik van anonieme voertuigen. Voor de komende weken hebben we ook nog verschillende patrouilles te paard ingepland." De afgelopen maand werden er ongeveer 47 inbraken of pogingen tot inbraak geregistreerd. "Dat is extreem hoog. Er is een vermoeden dat het om eenzelfde daderbeweging gaat. Aan de hand van allerlei bewijzen hebben we ondertussen drie parallelonderzoeken lopen", bevestigt de korpschef.





17 inbraken in 1 maand

De afgelopen maand werden in Keerbergen alleen al minstens 17 inbraakfeiten gepleegd. Onder andere in de Valkeniersdreef waar de inbrekers een gat boorden in het raamkozijn. Er verdween geld, een laptop en juwelen. De politie was op een van de twee plaatsen kort na de feiten ter plekke maar kon geen verdachte(n) meer aantreffen. Ook in de Zandstraat in Keerbergen verdwenen horloges en juwelen. In de Dijkstraat in Haacht waren ook gaatjesboorders actief. De inhoud van een handtas werd er gestolen. In de Deugnietstraat in Haacht gingen dieven met geld aan de haal. In de St. Adriaanstraat in Haacht werd de middenconsole uit een BMW gedemonteerd en meegenomen. In dezelfde straat werd er ook een laptop en geld uit een handtas uit een geparkeerde Audi gestolen. De politie kon hier geen inbraaksporen vaststellen.





"Mensen moeten blijven geloven in het opvolgen van diefstalpreventieadvies. We roepen op om te bellen bij de minste verdachtmaking. Laat geen sleutel achter onder een mat, installeer schrikverlichting. We merken dat het loont", geeft de korpschef nog mee. Dominick Vansevenant, burgemeester van Keerbergen, is erg tevreden met de extra middelen. "De solidariteit tussen de korpschefs en zones onderling is heel belangrijk en wordt zeer gewaardeerd. We hebben te makken gehad met een bende die heel snel toegeslagen heeft en vertrokken is. Ik hoop dat we ze kunnen pakken", aldus Vansevenant.