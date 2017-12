ESKA-Ladies brengen jenever aan de man 02u27 0

De speelsters van de nieuwe vrouwenploeg van SC Keerbergen, de Eska-Ladies, komen op zaterdag 30 december in actie met een heuse jenevertent. De dag voor oudjaar verkopen ze tussen 9 en 14 uur frisse jenevertjes. Ze staan recht tegenover de sporthal van Keerbergen in wijk Vogelzang. Naast jenever hebben ze geschenkjes voor de nieuwjaarszangertjes, verse soep, warme chocolademelk en koffie staan in hun warme tent. (SVDL)