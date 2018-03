Elf verenigingen ruimen enkele honderden kilo's zwerfvuil 08 maart 2018

Elf Keerbergse verenigingen en een handvol andere geëngageerde burgers staken onlangs naar jaarlijkse gewoonte letterlijk de handen uit de mouwen om de Keerbergse straten opnieuw zwerfvuilvrij te maken. Turnclub Gympies, Natuurpunt, de Milieuadviesraad, Heemkring De Botermolen, de Liberale vrouwen, Groen, CD&V en N-VA namen elk een aantal straten voor hun rekening. De jeugdverenigingen Chiro, KLJ en scouts concentreerden hun ruimacties in de omgeving van hun eigen lokalen. Samen verzamelden ze enkele honderden kilo's aan zwerfvuil.





Achteraf werden de deelnemers getrakteerd op een hapje en een drankje. De zwerfvuilactie was een initiatief van de gemeentelijke Milieudienst in samenwerking met Ecowerf en Mooimakers.











(SPK)