Een op tien bestuurders betrapt onder invloed 23 januari 2018

02u25 0 Keerbergen De verkeersafdeling van de lokale politie Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen heeft zowel donderdagavond als vrijdagnacht alcohol- en snelheidscontroles gehouden. De actie gebeurde onder het motto 'stoppen=blazen'. Met andere woorden, iedere bestuurder die geflitst werd, onderging een alcoholcontrole. Donderdagavond werden 28 bestuurders aan een ademtest onderworpen.

"Alle bestuurders waren BOB-indachtig. Ook werden er slechts 6% van de meer dan 1300 gecontroleerde voertuigen geflitst. Vrijdagnacht waren deze cijfers echter niet meer zo rooskleurig. Van de 42 bestuurders die moesten blazen waren er 4, of bijna 10%, onder invloed van alcohol. Eén bestuurder moest zijn rijbewijs zelfs meteen voor 15 dagen inleveren", vertelt een ontevreden korpschef Wim D'haese.





Ontevreden over snelheid

Ook op het gebied van snelheid is de lokale politie zeker niet tevreden met de resultaten van bijna 15% gecontroleerde voertuigen die te snel reden.





Op de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek werd 7,5% procent geflitst en in het Scharent in Haacht werden maar liefst één op vier bestuurders geflitst. Ook hier moest een bestuurder zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen inleveren.





Maar op de Rijmenamsebaan in Boortmeerbeek (50 km/u) en de Schrieksebaan in Keerbergen (70 km/u), waar het percentage overtreders rond de 12% lagen, waren het vooral de hoge snelheden in het oog vielen.





Op de Rijmenamsebaan werden snelheden geregistreerd van 96 km/u en die 116 km/u en op de Schrieksebaan liepen de geregistreerde snelheden tevens op tot 111, 116 en 121 km/u. (ADPW)