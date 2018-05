Dronken fietser rijdt tegen verkeersbord 29 mei 2018

In de G. Asselberghsstraat is zaterdagavond omstreeks 19.30 uur een dronken fietser met zijn hoofd tegen een verkeersbord gereden. De man, die Engels sprak, was zo dronken dat hij niet meer recht kon komen. Daarop werd hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. (ADPW)