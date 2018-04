Drie jaar rijverbod voor hardleerse Maxim D. (25) 10 april 2018

02u29 0 Keerbergen Maxim D. (25) uit Haacht moest zelf aan de politierechter komen uitleggen waarom hij amper zes maanden na de veroordeling voor een dodelijk ongeval met vlucht, onder invloed achter het stuur zat. Veel antwoorden kwamen er niet.

De 25-jarige Maxim D. werd vorig jaar in april in eerste aanleg veroordeeld tot vijf jaar rijverbod en 16 maanden effectieve celstraf voor het doodrijden van Noah Mortier (16) uit Keerbergen. Maar dat hield de twintiger niet tegen om amper zes maanden na het vonnis met een glas te veel op achter het stuur te kruipen. Hij werd betrapt tijdens een verkeerscontrole in Heverlee. Naar eigen zeggen had hij bij een vriend vier pintjes gedronken. Het ging om een lichte alcoholintoxicatie maar D. werd in 2013 ook al veroordeeld voor intoxicatie in het verkeer terwijl hij in 2015 nog Noah van de weg maaide en vluchtte. Hij gaf toen ook aan twee Duvels gedronken te hebben maar intoxicatie kon toen niet bewezen worden omdat hij zich pas 20 uur na de feiten aangaf. "Hij is nochtans een goede chauffeur", sprak zijn advocaat gisteren maar daar had de rechter geen oren naar.





"U lijkt altijd een excuus te hebben terwijl u hier eigenlijk nooit meer zou mogen staan. Dringt het dan nooit door, dat verantwoordelijkheidsbesef?", sneerde die. De verdediging vroeg om een straf met probatie-uitstel. "Hij leidt een jong bedrijf met 40 werknemers. Hij moet ingeschakeld blijven in de maatschappij", merkte de verdediging op. Het parket vroeg een rijverbod van zes maanden maar de rechter maakte daar drie jaar van en een boete van 6.000 euro. D. moet eveneens slagen voor de vier proeven van het rijexamen. Op 17 mei staat de twintiger opnieuw voor de rechter. Dan wordt de zaak van het dodelijk ongeval behandeld in beroep. D. riskeert er wederom een jarenlang rijverbod en celstraf. (KAR)