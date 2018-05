Doodrijder lijkt lesje niet te leren NA DODELIJK ONGEVAL EN RIJDEN ONDER INVLOED: MAXIM D. (26) BETRAPT OP VANDALISME KIM AERTS

18 mei 2018

02u35 0 Keerbergen Maxim D. (26) uit Haacht heeft begin maart tijdens de Totally 90's-fuif in de Brabanthal een raam aan diggelen geslagen. Hij probeerde daarna te vluchten, maar een bewakingsagent kon de twintiger bij de kraag vatten in afwachting van de politie. Hij bleek onder invloed van alcohol. Het zoveelste feit op rij.

De 26-jarige Maxim D. uit Haacht stond gisteren in beroep terecht voor het ongeval waarbij Noah Mortier (16) uit Keerbergen in 2015 het leven liet. Volgens de procureur ontbeert het D. aan zelfdiscipline. "Hij trekt geen lessen uit het verleden. De nieuwe feiten bewijzen dat", stelde de procureur. De aanklager had het over het wangedrag van D. in de nacht van 3 op 4 maart dit jaar aan de Brabanthal in Leuven. De twintiger sloeg er 's nachts om 4 uur een raam van een container aan diggelen waar drankbonnetjes verkocht werden. Daarna nam hij de vlucht. "Iemand van de security heeft hem toen nog kunnen tegenhouden", reageert organisator Koen Van Der Heyden.





Narcist

"Uit zijn manier van doen bleek duidelijk dat hij onder invloed was. Gelukkig was er een getuige want anders moest ik de kosten uit eigen zak betalen. Er was voor ruim 600 euro schade."





Er werd een proces-verbaal voor vandalisme opgesteld. D. werd afgelopen week over de feiten verhoord en gaf toe onder invloed te zijn. Ook zijn vluchtgedrag na het dodelijk ongeluk in 2015 kwam gisteren tijdens het proces opnieuw ter sprake. De twintiger gaf zich pas een dag na de feiten aan en probeerde in eerste instantie zijn BMW te laten herstellen. "Maar wat als dat gelukt was?", vroeg de procureur zich af. "Dan was hij er mogelijks mee weggekomen. Alles wat hij doet, doet hij om er zelf beter van te worden." De aanklager alludeerde daarmee op het psychologisch verslag. Daaruit kwam naar voren dat D. narcistische trekken heeft en een gebrek aan empathie. D. werd vorig jaar in april veroordeeld tot vijf jaar rijverbod en 16 maanden effectieve gevangenisstraf voor het fatale ongeluk, maar amper zes maanden later liet hij zich betrappen op rijden onder invloed in Heverlee. Hij had naar eigen zeggen vier pintjes geconsumeerd. Daarvoor kreeg hij recent 3 jaar rijverbod maar daar tekende de twintiger beroep tegen aan.





Walgelijke actie

D. stampte vorig jaar een energiebedrijfje uit de grond in Antwerpen en zou verantwoordelijk zijn voor 40 werknemers waardoor hij zijn rijbewijs maar moeilijk kan missen. De zaak rond het sturen onder invloed komt binnenkort terug in beroep. Al zal hij voor het dodelijk ongeluk onomstotelijk een rijverbod te wachten staan. De procureur vroeg, net als in eerste aanleg, een rijverbod van vijf jaar en een celstraf van vier jaar. De gevangenisstraf kon volgens de procureur eventueel deels met uitstel worden uitgesproken. "We moeten zien dat hij nu tot het besef komt", sprak de verdediging. "Met een gevangenisstraf los je niks op. We moeten werken aan zijn persoonlijkheid", aldus de advocaat die een straf met uitstel onder voorwaarden suggereerde. "U liet die slachtoffers als vuil achter op straat. U heeft hier mensenlevens verwoest", richtte de rechter zich nog andermaal tot D. "Het was een walgelijke reactie. Ik had het nooit mogen doen", snikte de twintiger die zijn adres ondertussen in Willebroek heeft. Vonnis 14 juni.