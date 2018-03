Doodrijder betrapt met glas te veel op ONDANKS NAKEND JARENLANG RIJVERBOD BLIJFT MAXIM D. (25) DRINKEN EN RIJDEN KIM AERTS

21 maart 2018

02u38 0 Keerbergen Het lijkt alsof Maxim D. (25) uit Haacht zijn lesje nog altijd niet heeft geleerd. De twintiger werd recent in Heverlee betrapt met een glas te veel op achter het stuur terwijl hij nog een jarenlang rijverbod en celstraf riskeert voor het doodrijden van Noah Mortier (16) uit Keerbergen. In 2012 zat hij ook al eens onder invloed achter het stuur zonder rijbewijs. Volgende week mag hij het opnieuw komen uitleggen in de politierechtbank en in mei nog eens.

Maxim D. (25) uit Haacht heeft de dood van de 16-jarige Noah Mortier op zijn geweten. Voor dat dodelijk ongeluk in de zomer van 2015 riskeert hij in mei in beroep nog een zware celstraf en een jarenlang rijverbod. Maar het geweten van de twintiger bleek niet te knagen toen hij in de nacht van 11 op 12 november vorig jaar met een glas te veel op achter het stuur kroop. Hij werd betrapt bij een verkeerscontrole in Heverlee. Daar moest hij zijn auto aan de kant laten staan omdat hij te veel gedronken had. Voor die intoxicatie zal hij zich maandag in de politierechtbank moeten verantwoorden.





Al vierde advocaat

"Normaal is zo'n zaak een niemendalletje, maar in dit geval ligt dat natuurlijk anders", reageert zijn advocaat Nelissen Grade. Het is ondertussen al de vierde raadsman die de twintiger onder de arm neemt sinds het dodelijk ongeluk. Nelissen Grade zal D. ook verdedigen in mei wanneer hij opnieuw terechtstaat voor het dodelijk ongeval met vlucht waarbij Noah stierf en zijn 15-jarige vriend Siemen gewond geraakte. Die zaak werd vorig jaar in eerste aanleg al behandeld. D. kreeg toen vijf jaar rijverbod en een effectieve gevangenisstraf van 16 maanden en het herdoen van de rijproeven. Het parket vorderde toen vier jaar cel maar wil die straf nu in hoger beroep afdwingen. Door het beroep verviel het vonnis in eerste aanleg en mocht D. opnieuw de baan op, zonder meer. Dat hij nu recent geïntoxiceerd achter het stuur zat, zal niet in zijn voordeel pleiten volgende week en in mei.





"Minstens het Openbaar Ministerie zal daarmee schermen en streng vorderen. Ook de rechter kan rekening houden met de nieuwe feiten, dat moeten we niet onder stoelen of banken steken. Maar een celstraf van vier jaar en een rijverbod van vijf jaar vind ik niet logisch. Het heeft geen zin om zo iemand in de gevangenis te steken. Hij verdient een straf maar die moet als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd hangen", aldus advocaat Nelissen Grade.





"Hij zal nooit veranderen"

Het is niet de eerste keer dat de Haachtenaar in contact komt met het gerecht. In 2013 jaar kreeg hij nog probatie-opschorting voor drugsfeiten. Een jaar eerder werd hij in Keerbergen betrapt toen hij zonder lichten rondreed en ook te veel gedronken had. Zijn wagen bleek niet verzekerd en had geen gelijkvormigheidsattest. Recent werd hij in de rechtbank van Dendermonde nog veroordeeld voor overdreven snelheid in de bebouwde kom en volgde er nog een proces-verbaal voor het negeren van het signaal aan een spoorwegovergang op de fiets. Op zijn laatste proces prevelde de twintiger nochtans dat hij opnieuw iets wou betekenen voor de maatschappij. Maar van de beloofde kaarsenverkoop en brief aan de nabestaanden kwam nooit iets in huis. "Hier verschiet ik niet van", reageert Johan Mortier, vader van de te betreuren Noah. "We hebben nooit iets van hem gezien of gehoord. Hij zal nooit veranderen."